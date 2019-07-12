Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличкаИзвестия 17:02

Как пишет «КП», на ней красовалась надпись «В этом доме гнездится злой петушара Георгий». Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Читать в источнике
с чего всё началось

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.
Комсомольская правда12:20

Подробнее о событии

Оскорбившего Путина журналиста заклеймили позорной табличкой

Газета.Ru19:16

Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про «злого петушару»

Царьград18:12

«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной

Комсомольская правда12:39

На дом скандального грузинского телеведущего Габунии прикрепили позорную табличку

Московский Комсомолец16:57

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Lenta.ru16:41

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

РИА Новости16:20

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Известия17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Политика

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Обновлено в 19:01
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»

Обновлено в 02:04
Общество

Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100

Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено в 15:18
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Балтийский флот принял в состав БГК «Александр Евланов»

Обновлено в 09:45
Политика

Венесуэла заключила соглашение с крупным производителем из России

Контракт с крупным российским промышленным предприятием заключили власти Венесуэлы, заявил вице-президент южноамериканской республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами 12 июля на конференции, посвященной развитию агропромышленности страны.
Обновлено в 22:31
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:24
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обновлено в 21:36
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Обновлено в 13:02
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Баскетбол

Леброн Джеймс не будет менять номер в «Лейкерс»

Обновлено в 22:31
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Политика

Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера

Обновлено в 10:29
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Общество

Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану

Обновлено в 06:38
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное