Футбол
На домашний матч «Краснодара» с «Зенитом» проданы все билетыКубанские новости 11:15
Матч состоится в субботу, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21.00. Напомним, по итогам 23-х туров чемпионата России у «Краснодара» 42 очка и третье место в турнирной таблице.
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Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
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Виктория Боня рассказала Алле Довлатовой, что хотела родить еще детей от Алекса Смерфита.
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Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
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Обновлено в 11:49
Общество
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Погода в апреле в Московском регионе будет засушливой, а в мае — в пределах нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду, 17 апреля.
Обновлено в 09:05
Общество
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Обновлено в 11:02
Политика
ЦИК Турции подтвердил победу оппозиционера на выборах мэра Стамбула
ЦИК Турции признал победу кандидата от оппозиционной республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, сообщает агентство Reuters.
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Авто
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Экономика
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Таинственная смерть «любовницы» Киркорова: подруга объявила свои права
Жительница Берлина Дороти Бурхарт, которая сидела с большой поклонницей Филиппа Киркорова - Светланой Сафиевой - в тюрьме Лос-Анжелеса объявила, что все многомиллионное состояние должно принадлежать ей.
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Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
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