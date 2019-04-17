На домашний матч «Краснодара» с «Зенитом» проданы все билетыКубанские новости вчера в 11:15

Матч состоится в субботу, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21.00. Напомним, по итогам 23-х туров чемпионата России у «Краснодара» 42 очка и третье место в турнирной таблице.

На домашний матч «Краснодара» с «Зенитом» проданы все билеты

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