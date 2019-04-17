Футбол

На домашний матч «Краснодара» с «Зенитом» проданы все билетыКубанские новости вчера в 11:15

Краснодар — Зенит
20 апреля
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Матч состоится в субботу, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21.00. Напомним, по итогам 23-х туров чемпионата России у «Краснодара» 42 очка и третье место в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Все билеты на матч «Краснодар» — «Зенит» проданы

Чемпионатвчера в 08:40

Все билеты на матч «Краснодар» — «Зенит» проданы

Sport24.ruвчера в 08:31

Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодара» и «Зенита»

Sports.ruвчера в 08:27

На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билеты

Спорт-Экспрессвчера в 07:45

На игру между «Краснодаром» и «Зенитом» продают билеты без предоставления места на трибунах

Матч ТВвчера в 08:29

Матч ФК «Краснодар» — «Зенит» пройдет при аншлаге

Кубань 24вчера в 08:31

Все билеты на матч «Краснодар» - «Зенит» проданы

Советский спортвчера в 07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Общество

Роскачество назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Кино

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 02:29
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Нэшвиллом»

В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал.
Обновлено в 02:05
Общество

В Петербурге появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери

В центре Петербурга появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено вчера в 04:33
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено вчера в 07:47
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Обновлено вчера в 11:00
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Футбол

Гулиев извинился перед избитым американцем

Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Политика

Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным

Обновлено в 01:05
Политика

В Кремле оказались не в курсе возможного ухода Матвиенко из Совфеда

Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте

Обновлено вчера в 21:49
Футбол

Мать братьев Кокориных обратилась к сыновьям с трогательным посланием

Обновлено вчера в 21:00
Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Столичный чиновник отметил, что в рамках плана развития центров экономического роста в Забайкальском крае за три года (до 2021 включительно) будет профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 9,4 миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Политика

Boeing завершила испытательные полёты 737 MAX с новым ПО

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Пакистане при нападении на автобус убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли при нападении неизвестных на автобус в провинции Белуджистан на юге Пакистана.
Обновлено в 01:51
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Политика

Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов

Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Обновлено вчера в 23:40
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное