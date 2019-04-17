Футбол
На домашний матч «Краснодара» с «Зенитом» проданы все билетыКубанские новости 11:15
Матч состоится в субботу, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21.00. Напомним, по итогам 23-х туров чемпионата России у «Краснодара» 42 очка и третье место в турнирной таблице.
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Футбол
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Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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Финансы
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