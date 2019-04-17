Футбол

На домашний матч «Краснодара» с «Зенитом» проданы все билетыКубанские новости 11:15

Краснодар — Зенит
20 апреля
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Матч состоится в субботу, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 21.00. Напомним, по итогам 23-х туров чемпионата России у «Краснодара» 42 очка и третье место в турнирной таблице.
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Все билеты на матч «Краснодар» — «Зенит» проданы

Чемпионат08:40

На игру между «Краснодаром» и «Зенитом» продают билеты без предоставления места на трибунах

Матч ТВ08:29

Все билеты на матч «Краснодар» - «Зенит» проданы

Советский спорт07:53

На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билеты

Спорт-Экспресс07:45

Все билеты на матч «Краснодар» — «Зенит» проданы

Sport24.ru08:31

На игру между «Краснодаром» и «Зенитом» продают билеты без предоставления места на трибунах

Sportbox.RU08:29

Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодара» и «Зенита»

Sports.ru08:27
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