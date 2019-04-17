На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билетыСпорт-Экспресс 07:45

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" проданы, сообщает пресс-служба "быков".

На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билеты

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Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

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Авто УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.

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