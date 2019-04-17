Футбол

На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билетыСпорт-Экспресс 07:45

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" проданы, сообщает пресс-служба "быков".
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Все билеты на матч чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Зенитом» проданы

ТАСС08:06

Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» пройдет при аншлаге

Матч ТВ07:57

ФК «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Зенитом-2»

Время Н07:40

Все билеты на матч «Краснодар» - «Зенит» проданы

Советский спорт07:53

На домашний матч «Краснодара» против «Зенита» проданы все билеты

Спорт-Экспресс07:45

Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» пройдет при аншлаге

Sportbox.RU07:57

Все билеты на матч Чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» проданы

РИА Новости08:15
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе полной остановки транзита Россией

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ТСН заявил, что Россия может полностью остановить транзит голубого топлива через Украину.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Общество

ФАС проверит призывы челябинского кафе «брать в рот за копейки»

Антимонопольная служба проверит челябинское кафе быстрого питания "Street Food" из-за двусмысленной рекламы: "Соси сколько хочешь" и "Бери в рот за копейки".
Обновлено в 03:39
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Экономика

Восстановление цен на сталь поддержит результаты ММК во 2 квартале

MMK вчера представила операционные результаты за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 06:30
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:44
Общество

Пространство у Таврического сада преобразят за 1,7 млрд рублей

Обновлено в 07:55
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Обновлено в 03:55
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Обновлено в 03:18
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина

60-летняя эстрадная певица Ольга Зарубина сделала громкое заявление. Она рассказала о настоящем отце своей дочери.
Обновлено в 05:43
Хоккей

Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»

Обновлено в 07:59
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Политика

Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились о патентах

Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол

Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики команды

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Нантом».
Обновлено в 05:01
Авто

Land Rover подготовил для России спецверсию Discovery Landmark

Столь значимое событие в истории модели ознаменовалось созданием специальной версии внедорожника Discovery под названием «Landmark».
Обновлено в 07:09
Хоккей

Заварухин назначен главным тренером «Сибири»

Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:42
Политика

В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины

Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
Обновлено в 05:19
Кино

Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»

Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»

В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Политика

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Политика

Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса

Женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис.
Обновлено вчера в 20:57
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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