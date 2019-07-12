Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличкуРИА Новости 16:20

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.
Комсомольская правда12:20

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Оскорбившего Путина журналиста заклеймили позорной табличкой

Газета.Ru19:16

Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про «злого петушару»

Царьград18:12

«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной

Комсомольская правда12:39

На дом скандального грузинского телеведущего Габунии прикрепили позорную табличку

Московский Комсомолец16:57

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Lenta.ru16:41

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

РИА Новости16:20

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Известия17:02
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Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Обновлено в 14:31
Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

В Абхазии туристический автобус Volkswagen столкнулся с другим автомобилем в тоннеле. В результате ДТП погибла россиянка.
Обновлено в 13:45
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
Обновлено в 05:17
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания

Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Происшествия

Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Обновлено вчера в 23:12
Общество

Оруэлловская антиутопия близко. Китай первым реализует эффективный контроль через соцкредит?

Отследить свой социальный рейтинг китайцы смогут в мобильном приложении Unictown, которое разработала компания CY Credit по заказу Коммунистического союза молодежи Китая.
Обновлено в 10:42
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

Почему правила дорожного движения нужно пересмотреть

Руководство российской Госавтоинспекции объявило о создании рабочей группы для внесения актуальных изменений в правила дорожного движения.
Обновлено в 09:00
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Экс-футболист «Спартака»: болельщики зря прессовали Глушакова

Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Обухов, который ныне выступает за «Сочи», поделился мнением об уходе экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 10:39
Религия

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии привезут в Москву

Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

2-летняя дочка Анны Банщиковой увлеклась рыбалкой

Обновлено в 16:00
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено в 18:54
Игры

Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея

После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено в 05:49
Общество

Пост охраны появился на «новосибирских Мальдивах»

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Шульгин заявил о кризисе в ОЗХО

Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин заявил, что ОЗХО переживает глубокий кризис.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа

Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Жители Янино отобрали у живодера собаку и сожгли его мопед

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана

Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено в 18:46
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Технологии

Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России

Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России.
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Наука

Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено в 05:27
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