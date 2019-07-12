Политика
На дом Габунии повесили позорную табличкуВести.Ru 00:06
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку. Если переводить цензурно, на табличке написали: "Здесь живет злой петух Георгий Габуния".
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с чего всё началось
После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.Комсомольская правдавчера в 12:20
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На дом скандального грузинского телеведущего Габунии прикрепили позорную табличку
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