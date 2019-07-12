Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.

с чего всё началось

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку. Если переводить цензурно, на табличке написали: "Здесь живет злой петух Георгий Габуния".

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