Политика
На дом Габунии повесили позорную табличкуРИА Новости 00:09
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось
После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.Комсомольская правдавчера в 12:20
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«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной
Комсомольская правдавчера в 12:39
На дом скандального грузинского телеведущего Габунии прикрепили позорную табличку
Московский Комсомолецвчера в 16:57
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Лобода устроила скандал из-за гримерки
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Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной.
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Обновлено вчера в 21:26
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
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