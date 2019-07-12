Политика

На дом Габунии повесили позорную табличкуРИА Новости 00:09

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.
Комсомольская правдавчера в 12:20

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На дом Габунии повесили позорную табличку

РИА Новости00:09

Оскорбившего Путина журналиста заклеймили позорной табличкой

Газета.Ruвчера в 19:16

«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной

Комсомольская правдавчера в 12:39

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Известиявчера в 17:02

На дом скандального грузинского телеведущего Габунии прикрепили позорную табличку

Московский Комсомолецвчера в 16:57

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Lenta.ruвчера в 16:41

Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про «злого петушару»

Царьградвчера в 18:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Обновлено вчера в 14:31
Транспорт

В московском метро закрыли участок красной ветки

В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Общество

В Тулуне военные медики провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек

Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:42
Здоровье

«Поезд здоровья» едет в Черноярский район

15 июля «Поезд здоровья» начнёт свою работу в Черноярском районе.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Смерть с доставкой на дом. Как ставят мины удаленно

Менялись и способы минирования. Если в годы Второй мировой саперы ставили мины вручную, то сегодня это делается дистанционно.
Обновлено в 01:00
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Политика

Аваков назвал позорным приговор украинскому бойцу в Италии

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал «несправедливым и позорным» решение итальянского суда, согласно которому боец Нацгвардии Виталий Маркив приговорен к 24 годам заключения.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась

Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где в Кривом Роге проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Появилось видео с места трагедии в Туве

Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье

Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей

Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
Обновлено в 01:56
Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Путешествия

Стало известно, какие продукты в отелях Турции повторно подают на стол

Обновлено в 01:44
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
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