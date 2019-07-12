Политика
На дом Габунии повесили позорную табличкуРИА Новости 00:09
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
Читать в источнике
Оценить394
с чего всё началось
После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.Комсомольская правдавчера в 12:20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной
Комсомольская правдавчера в 12:39
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Общество
Стартовал масштабный праздник День Брянского поля
На полях Брянского государственного аграрного университета в с. Кокино стартовал День Брянского поля.
Обновлено в 04:20
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:58
Технологии
Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Транспорт
На Урале грузовикам из-за жары запретили ездить в дневное время
Грузовикам разрешат ездить только в ночное время. Подобная мера предусмотрена при температуре воздуха свыше +32 градусов.
Обновлено в 05:36
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Появилось видео с места расстрела полицейского и сотрудника Росгвардии
В результате на месте погиб сотрудник Росгвардии, полицейский получил ранения.
Обновлено в 04:10
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол
Влашич: «ЦСКА стал сильнее, чем год назад, и трансферное окно еще открыто»
Трансферное окно еще открыто, может нам удастся заполучить еще кого-то, кто сможет улучшить нашу игру.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Диетолог назвал пять действий для эффективного похудения
Известный британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, благодаря которым можно эффективно похудеть без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве
В пятницу поздно вечером Boeing 737-300 авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева.
Обновлено в 03:50
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Мертвый телеоператор был найден в Петербурге
Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Культура
Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт
Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400
В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00