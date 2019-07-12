Политика

На дом Габунии повесили позорную табличкуРИА Новости 00:09

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.
Комсомольская правдавчера в 12:20

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«Злой петух»: на дом Габунии повесили позорную табличку

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
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Политика

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В результате на месте погиб сотрудник Росгвардии, полицейский получил ранения.
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Политика

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