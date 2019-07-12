Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.

с чего всё началось

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.

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