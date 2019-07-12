Политика

На дом Габунии повесили позорную табличкуРИА Новости 00:09

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.
Комсомольская правдавчера в 12:20

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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Lenta.ruвчера в 16:41

«Ничего не соображает уже»: Больная мать Габунии стала жертвой заявлений сына

Царьград03:51

На дом Габунии повесили позорную табличку

РИА Новости00:09

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Известиявчера в 17:02

Дом оскорбившего Путина журналиста из Грузии пометили позорной табличкой

Газета.Ru04:11

Оскандалившийся журналист Габуния прячется от людей и вынужден ходить с охраной

ФАНвчера в 14:33

«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной

Комсомольская правдавчера в 12:39
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Политика

Малахова назвали врагом Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
Наука

Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат

Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено вчера в 05:39
Гаджеты

Монитор BenQ SW270C охватывает 99% цветового пространства Adobe RGB и поддерживает HDR

По словам BenQ, экран SW270C охватывает 99% цветового пространства Adobe RGB, 100% цветового пространства sRGB / Rec.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

«Попала на 10 лет»: Волкова поздравила Клюева с юбилеем

Екатерина Волкова почти 10 лет отдала сериалу «Воронины».
Обновлено в 04:23
Футбол

Гризманн пообещал биться за футболку «Барселоны»

Обновлено вчера в 16:15
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходится среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Общество

Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат

Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Почти 30 детей отравились в лагере в Приморье

В оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока отравились 28 детей.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военнослужащий

Обновлено в 04:44
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Происшествия

СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии

Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.
Обновлено в 03:46
Общество

В Красноярске запахло гарью и появилась дымка

Обновлено в 00:07
Политика

Сурков примет участие во встрече в «нормандском формате» в Париже

Помощник российского президента Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), она пройдет в Париже 12 июля.
Обновлено 11 июля в 12:05
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Обновлено в 02:26
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес

В Сети опубликован редкий снимок Пугачевой с зятем и внуками

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Сети опубликован редкий снимок артистки с близкими людьми. В кадре она запечатлена с зятем и внуками.
Обновлено в 04:21
Общество

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:26
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