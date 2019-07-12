Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.

с чего всё началось

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Экономика Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Политика Малахов пополнил базу «Миротворца» Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».

Авто На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Происшествия Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.

Происшествия Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.

Политика Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Авто Опубликован первый тизер нового Nissan Juke В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.

Шоу-бизнес Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью» Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.

Общество Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.

Происшествия В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.

Политика Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.

Общество Россиянам дали совет, как выбирать грибы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.