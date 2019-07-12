Политика

На дом Габунии повесили позорную табличкуРИА Новости 00:09

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.
Комсомольская правдавчера в 12:20

Подробнее о событии

"Чего обижаться?": Гаспарян напомнил, почему Габуния "злой петух"

Царьград02:31

На дом Габунии повесили позорную табличку

РИА Новости00:09

Оскандалившийся журналист Габуния прячется от людей и вынужден ходить с охраной

ФАНвчера в 14:33

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Известиявчера в 17:02

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Lenta.ruвчера в 16:41

Оскорбившего Путина журналиста заклеймили позорной табличкой

Газета.Ruвчера в 19:16

«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной

Комсомольская правдавчера в 12:39
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

Малахов пополнил базу «Миротворца»

Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Авто

На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей

Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Обновлено в 00:58
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Авто

Опубликован первый тизер нового Nissan Juke

В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Общество

Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти

Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости.
Обновлено в 03:13
Финансы

«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд

По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено вчера в 14:18
Транспорт

Cуд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков

Обновлено в 02:44
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено вчера в 17:09
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Здоровье

В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан

Обновлено вчера в 16:10
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