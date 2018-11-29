Наука
Ученые зафиксировали на дне Мирового океана гул неизвестного происхождения, сообщает National Geographic. Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от острова Майотта, откуда они дошли до берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии. Гул продолжался более 20 минут.
РИА Новости05:04
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Наука
Искусственную мини-плаценту вырастили в лаборатории
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Научные сотрудники Московского физико-технического института объединятся с представителями компании Facebook ради проведения чемпионата для систем искусственного интеллекта, которые умеют вести осмысленную беседу.
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