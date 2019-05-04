Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабльРИА Новости 09:45
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Читать в источнике
Оценить78
Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC.
— Николай Евменов, российский военачальникРИА Новости 09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Общество
Все на пляж! 27-градусная жара придет в Нижний Тагил
Обновлено в 12:28
Футбол
ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Энергетика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Футбол
Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛ
Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.
Обновлено в 13:07
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова надела прозрачное платье на красную дорожку в Дубае
Телеведущая надела на мероприятие прозрачное черное платье в пол, продемонстрировав стройную фигуру.
Обновлено в 05:41
Общество
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру
«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика
В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Путина
В пятницу, 3 мая, стало известно о том, что между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (3-й период)
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено в 11:59
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Глава ПНС Ливии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил о "больших перспективах" для сотрудничества с Москвой.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Москве пожарные спасли Алешкинский лес
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку
В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48