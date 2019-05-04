Происшествия

На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабльРИА Новости 09:45

"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
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Николай Евменов
Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC.
— Николай Евменов, российский военачальникРИА Новости 09:45

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