На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабльРИА Новости 09:45

Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC.

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