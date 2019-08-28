с чего всё началось

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон». В марте 2017 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в личном YouTube-канале фильм «Он вам не Димон».

На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Происшествия Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.

Футбол Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Общество В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

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Общество С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

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Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.