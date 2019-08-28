с чего всё началось

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон». В марте 2017 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в личном YouTube-канале фильм «Он вам не Димон».

На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

Политика Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

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Теннис Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.

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Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.

Политика ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.

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Игры Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.

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