с чего всё началось

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон». В марте 2017 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в личном YouTube-канале фильм «Он вам не Димон».

На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи соцсети "ВКонтакте" заявили о сбоях работы сервиса.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Происшествия В Харьковской области избили журналиста канала «112 Украина» Неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.

Происшествия В Челябинске садовод расстрелял председателя коллективного сада В Челябинске один из садоводов расстрелял председателя коллективного сада.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Космос Два крупных астероида приближаются к Земле В середине сентября на близкое расстояние к Земле подлетят два крупных астероида.

Армия и оружие Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».

Футбол «Барселона» может представить Неймара в четверг По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.

Авто BMW выпустила первый самый чёрный в мире BMW X6 BMW выпустила «самый чёрный в мире» BMW X6 с приставкой к названию Vantablack VBx2, причем этот автомобиль стал первым, где использовалось особое вещество.

Политика «Укрэнерго» подала иск против России из-за потери крымских активов Энергетическая компания «Укрэнерго» 27 августа уведомила российскую сторону о подаче иска в международный арбитраж с требованием компенсировать ущерб от потери крымских активов, говорится в сообщении украинской компании.

Политика Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату» Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».

Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Авто Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.

Общество В нескольких регионах России ожидаются заморозки Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Футбол Агент предложил «Роме» купить Коноплянку Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live.

Политика Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7 Ранее Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

Космос Древнегреческий «компьютер» обещает конец света в первый день осени Более ста лет назад со дна моря удалось достать устройство древних греков, которое позволяло им делать важнейшие астрономические прогнозы.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Политика Владимир Путин прибыл в саратовский аэропорт «Гагарин» Сегодня, 27 августа, президент РФ Владимир Путин прибыл в саратовский аэропорт «Гагарин».