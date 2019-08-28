Происшествия
News.ruНа директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон». В марте 2017 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в личном YouTube-канале фильм «Он вам не Димон».
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с чего всё началось
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве 22 августа возбудило в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова дело по ч. 2 ст. 315 УК о неисполнении решения суда, сообщил в Twitter адвокат подозреваемого Владимир Воронин, выложив фотографию соответствующего уведомления.Ведомости05:02
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