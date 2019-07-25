Происшествия
Женщину убили на детской площадке в ПодмосковьеТАСС 11:20
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
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Установлена личность предполагаемого убийцы женщины на детской площадке в Раменском
Агентство Москва12:59
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