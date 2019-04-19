Армия и оружие

На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадкуРБК 08:18

На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
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Неисправность на большом десантном корабле «Цезарь Куников» устранят в ближайшее время

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Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
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В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
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Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
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Наука

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Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
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Происшествия

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Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
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Порошенко вышел к сторонникам на Майдане

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
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Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
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Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе

Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, на которой работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.
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Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
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РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский

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Обновлено в 08:25
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Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
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Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
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Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
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Экономика

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
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Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
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В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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На этой неделе во вторник Apple и Qualcomm неожиданно прекратили судебный процесс, посвящённый спору по поводу лицензирования патентов чипмейкера, объявив о заключении соглашения, в рамках которого Apple выплатит Qualcomm определённую сумму.
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Более 30 жилых домов сгорело в селе Усть-Ималка Забайкальского края

Сегодня десятки домов сгорели не только в Усть-Ималке, но и ещё в двух сёлах.
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