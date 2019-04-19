На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадкуРБК 08:18

На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку

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