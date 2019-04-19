Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадкуРБК 08:18
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
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Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
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ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
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Настасья Самбурская уходит из театра ради карьеры певицы
Актриса Настасья Самбурская заявила, что покидает театральную сцену ради карьеры певицы. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:57
Финансы
Официальный курс евро резко снизился
Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что рубль снижается к доллару и евро.
Обновлено в 05:23
Общество
Минстрой предложил наказывать за неточную информацию о подготовке к отопительному сезону
Минстрой РФ предложил ввести административную ответственность для региональных чиновников за предоставление неполной информации о подготовке к отопительному сезону.
Обновлено в 08:05
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
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Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко вышел к сторонникам на Майдане
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Спорт
Загитова рассказала, что мотивирует её больше всего
Обновлено в 08:18
Космос
Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе
Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, на которой работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Политика
РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский
В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Примирение с Qualcomm дорого обошлось Apple
На этой неделе во вторник Apple и Qualcomm неожиданно прекратили судебный процесс, посвящённый спору по поводу лицензирования патентов чипмейкера, объявив о заключении соглашения, в рамках которого Apple выплатит Qualcomm определённую сумму.
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Шоу-бизнес
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Более 30 жилых домов сгорело в селе Усть-Ималка Забайкальского края
Сегодня десятки домов сгорели не только в Усть-Ималке, но и ещё в двух сёлах.
Обновлено в 08:47
Политика
Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко
Обновлено в 07:37