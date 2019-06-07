Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроектыНакануне.Ru вчера в 03:05
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых. Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.
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О госуправлении либо хорошо, либо ничего. Пикировки чиновников и бизнеса на ПМЭФ
Интерфаксвчера в 05:42
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Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
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Источник изображения: AMD Подытожила свой комментарий госпожа Коттер обещанием раскрыть на E3 2019 планы компании о внедрении трассировки лучей в сфере графики.
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