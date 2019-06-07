Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроектыНакануне.Ru 03:05

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых. Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.
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Голикова прокомментировала неверие чиновников и бизнесменов в нацпроекты

ТАСС07:25

Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России

REGNUM02:15

О госуправлении либо хорошо, либо ничего. Пикировки чиновников и бизнеса на ПМЭФ

Интерфакс05:42

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Накануне.Ru03:05

Деловой завтрак Сбербанка на ПМЭФ-2019

Дождь05:55

На ПМЭФ провели тайное голосование: в успех нацпроектов верят лишь чиновники и госслужащие

Фонтанка.Ру02:05

Грустные шутки на завтраке Сбербанка

BFM.ru03:30
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика

Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа

Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Общество

В Саратове на месте аэропорта Центральный построят спортивный комплекс

Проект обсудят с жителями В Саратове на месте нынешнего аэропорта построят спортивный комплекс.
Обновлено в 05:41
Экономика

Чайка заявил о законности расследования дела Калви

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Технологии

РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей

В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT).
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Под Калугой трое рабочих утонули в навозе

Трое работников ООО "Калужская нива" откачивали навоз из емкостей для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Энергетика

В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 13:00
Теннис

Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 07:18
Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Политика

В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу

В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:40
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Экономика

Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа

6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%.
Обновлено в 06:44
Авто

Более 300 кроссоверов BMW X7 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7, реализованных с апреля по май 2019 года.
Обновлено в 05:57
ЖКХ

Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года

Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Политика

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Делегация из стран Евросоюза прибыла в Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель днем в пятницу, 7 июня, сообщил, что в Крым прибыла делегация общественников из стран-членов Европейского союза.
Обновлено в 05:51
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный мотор

Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Украинские силовики обвинили жителя Донбасса в подготовке теракта

Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области. Его подозревают в подготовке террористического акта в Запорожье.
Обновлено в 07:21
Авто

Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине

По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.
Обновлено в 05:16
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
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