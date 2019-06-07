На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроектыНакануне.Ru 03:05

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых. Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

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