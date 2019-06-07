Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроектыНакануне.Ru 03:05
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых. Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.
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Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика
Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа
Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Общество
В Саратове на месте аэропорта Центральный построят спортивный комплекс
Проект обсудят с жителями В Саратове на месте нынешнего аэропорта построят спортивный комплекс.
Обновлено в 05:41
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Технологии
РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей
В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT).
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
Трое работников ООО "Калужская нива" откачивали навоз из емкостей для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 13:00
Теннис
Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 07:18
Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Политика
В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу
В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:40
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Экономика
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа
6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%.
Обновлено в 06:44
Авто
Более 300 кроссоверов BMW X7 попали под отзыв в России
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7, реализованных с апреля по май 2019 года.
Обновлено в 05:57
ЖКХ
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Наука
Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне
Обновлено 04 июня в 13:15
Политика
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019
Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Делегация из стран Евросоюза прибыла в Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель днем в пятницу, 7 июня, сообщил, что в Крым прибыла делегация общественников из стран-членов Европейского союза.
Обновлено в 05:51
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Украинские силовики обвинили жителя Донбасса в подготовке теракта
Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области. Его подозревают в подготовке террористического акта в Запорожье.
Обновлено в 07:21
Авто
Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине
По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.
Обновлено в 05:16
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15