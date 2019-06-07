Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроектыНакануне.Ru 03:05

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых. Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.
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Эксперты: нацпроекты и реформа госуправления помогут экономике России расти

ТАСС06:53

На ПМЭФ провели тайное голосование: в успех нацпроектов верят лишь чиновники и госслужащие

Фонтанка.Ру02:05

О госуправлении либо хорошо, либо ничего. Пикировки чиновников и бизнеса на ПМЭФ

Интерфакс05:42

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Накануне.Ru03:05

Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России

REGNUM02:15

Деловой завтрак Сбербанка на ПМЭФ-2019

Дождь05:55

Грустные шутки на завтраке Сбербанка

BFM.ru03:30
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Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире

По словам Путина, доверие к доллару падает во всем мире, поэтому необходимо переосмыслить его роль, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:54
Общество

Теодор Курентзис покидает Пермь

Теодор Курентзис покидает Пермь, сообщает ИА «Местное время».
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Кино

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Футбол

Станислав Черчесов: «Газинского потеряли на несколько месяцев»

Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли.
Обновлено в 06:23
Общество

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 06:41
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Политика

Путин осудил санкции США против Huawei

Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин действия США в отношении крупной китайской компании Huawei, передает корреспондент MR7.ru.
Обновлено в 07:50
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Общество

Пресс-секретарь группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты

Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона»

Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.
Обновлено в 07:10
Транспорт

В Петербурге ввели скидки на проезд по ЗСД

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Google: санкции против Huawei угрожают нацбезопасности США

Если США продолжат ужесточать ограничительные меры против китайской компании Huawei, то это создаст угрозу национальной безопасности, считают в Google.
Обновлено в 06:38
Авто

В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7

Обновлено в 06:36
Экономика

ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга

ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено вчера в 11:32
Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Энергетика

МЭА прогнозирует лидерство США в сфере экспорта СПГ

Соединённые Штаты Америки могут в течение пяти лет стать лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Общество

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Музыка

Madonna опубликовала клип Dark Ballet

Обновлено в 06:14
Энергетика

В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
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