Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроектыНакануне.Ru 03:05
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых. Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.
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Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
По словам Путина, доверие к доллару падает во всем мире, поэтому необходимо переосмыслить его роль, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:54
Общество
Теодор Курентзис покидает Пермь
Теодор Курентзис покидает Пермь, сообщает ИА «Местное время».
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Футбол
Станислав Черчесов: «Газинского потеряли на несколько месяцев»
Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли.
Обновлено в 06:23
Общество
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин осудил санкции США против Huawei
Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин действия США в отношении крупной китайской компании Huawei, передает корреспондент MR7.ru.
Обновлено в 07:50
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Общество
Пресс-секретарь группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты
Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона»
Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.
Обновлено в 07:10
Транспорт
В Петербурге ввели скидки на проезд по ЗСД
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Google: санкции против Huawei угрожают нацбезопасности США
Если США продолжат ужесточать ограничительные меры против китайской компании Huawei, то это создаст угрозу национальной безопасности, считают в Google.
Обновлено в 06:38
Авто
В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7
Обновлено в 06:36
Экономика
ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга
ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Политика
Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе
Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ
Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Энергетика
МЭА прогнозирует лидерство США в сфере экспорта СПГ
Соединённые Штаты Америки могут в течение пяти лет стать лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Общество
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Музыка
Madonna опубликовала клип Dark Ballet
Обновлено в 06:14
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57