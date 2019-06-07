Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроектыНакануне.Ru 03:05
Глава РСПП Александр Шохин в своем выступлении напомнил, что именно для реализации нацпроектов нужен экономический рост, а не наоборот. "Нам нужны темпы роста выше 3%, чтобы завершить национальные проекты, поэтому мы за то, чтобы мировая экономика развивалась активно", - заявил Шохин.
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