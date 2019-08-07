Как сообщает пресс-служба клуба, было реализовано 35 074 билета. Для «Краснодара», основанного в 2008 году, домашний матч с «Порту», который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в главном еврокубковом турнире Европы.

На дебютном матче «Краснодара» в ЛЧ ожидается аншлаг

Политика Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине "и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".

Политика В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили корреспонденту РИА Новости, что политика задержала милиция.

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Шоу-бизнес Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Экономика Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин Российские товары могут заменить американские в условиях торговой войны Китая с США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Авто В России из-за боковых подножек отзывают пикапы Fiat Fullback Как сообщает Росстандарт, это 147 автомобилей, реализованных с июня 2016 года, у которых крепления боковых подножек не соответствуют требованиям, что может привести к отсоединению подножек от корпуса автомобиля.

Политика Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Армия и оружие В Германии заявили о критическом состоянии бундесвера Автор пишет, что перед новым министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит задача взять под контроль критическую ситуацию со снабжением армии, так как «в плачевном состоянии» пребывают не только транспортные вертолеты, но и закупки новых штурмовых винтовок, новых военных кораблей, танков или самолетов.

Здоровье Лечиться или работать: названы профессии, вызывающие рак Больше всего в связи с профессиональной деятельностью диагностированы случаи рака легких и бронхов (64,71%).

Политика Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.

Общество Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова поделилась постельной фотосессией Совсем скоро вторая гражданская жена Тимати Анастасия Решетова станет мамой.

Происшествия Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции Автобус с гражданами России попал в аварию в Турции, неподалёку от Аланьи.

Политика Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.

Экономика Moody`s назвало новые санкции США «постоянной угрозой» для России Новые санкции США в долгосрочной перспективе будут влиять на российские инвестиции и доступ к технологиям, заявило рейтинговое агентство Moody`s. Однако в краткосрочной перспективе ограничения не скажутся на кредитоспособности российского правительства.