Футбол
На дебютном матче «Краснодара» в ЛЧ ожидается аншлагRT на русском вчера в 07:51
Как сообщает пресс-служба клуба, было реализовано 35 074 билета. Для «Краснодара», основанного в 2008 году, домашний матч с «Порту», который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в главном еврокубковом турнире Европы.
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Тяжелее не сыскать: не пропустите матч «Краснодар» – «Порту» в Лиге чемпионов на «Матч ТВ»
Tricolor TV Magazine02:39
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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