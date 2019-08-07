Футбол

На дебютном матче «Краснодара» в ЛЧ ожидается аншлагRT на русском вчера в 07:51

Краснодар — Порту
сегодня
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Как сообщает пресс-служба клуба, было реализовано 35 074 билета. Для «Краснодара», основанного в 2008 году, домашний матч с «Порту», который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в главном еврокубковом турнире Европы.
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