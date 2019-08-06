Экономика
На чёрном рынке продают данные клиентов банков из топ-20Газета Кемерова 00:04
Стоимость одной записи возросла до 70 рублей, полный реестр можно купить за 7–11 миллионов рублей. Как пишет издание, приобрести можно не только личные данные пользователя, но и информацию по его остатку на счету и даже дату последней операции.
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с чего всё началось
За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.Известиявчера в 17:01
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Интернет
Microsoft назвала новые цели атак российских хакеров
В своем корпоративном блоге компания Microsoft предупредила пользователей о новой волне активизации "русских хакеров", а именно группировки Strontium, также известной как Fancy Bear.
Обновлено в 07:52
Политика
В России отреагировали на заявление генсека НАТО о Крыме
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает предвзятой позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши
Обновлено вчера в 15:53
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае
"По итогам применения с утра 6 августа сего года авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 06:37
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Общество
В Оренбурге снесут самый главный недострой
По неофициальной информации владельцем недострой стала компания «Лист».
Обновлено в 06:15
Политика
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
Война с Ираном станет "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством МИД страны.
Обновлено в 05:27
Политика
Эрдоган: выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
Обновлено в 07:20
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Политика
Патрушев: США не представили доказательств нарушения ДРСМД Россией
Вашингтон не представил Москве ни одного доказательства якобы имевшего место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а свои собственные нарушения США обсуждать отказались.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Футбол
Роналду одобрил возможный переход Икарди в «Ювентус»
Обновлено в 07:35
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Секретарь СНБО Украины отреагировал на гибель боевиков ВСУ в Донбассе
Напомним, ранее сегодня Минобороны Украины сообщило о гибели 4 боевиков ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 08:10
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07