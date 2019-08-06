Экономика

На чёрном рынке продают данные клиентов банков из топ-20Газета Кемерова 00:04

Стоимость одной записи возросла до 70 рублей, полный реестр можно купить за 7–11 миллионов рублей. Как пишет издание, приобрести можно не только личные данные пользователя, но и информацию по его остатку на счету и даже дату последней операции.
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с чего всё началось

Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Данные о клиентах банков из топ-20 можно купить в Telegram

ФАН01:52

Клиентские базы банков из топ-20 выставили на продажу в Telegram

Реальное время01:35

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Известиявчера в 19:40

Данные клиентов крупнейших банков продают в Telegram

News.ruвчера в 20:22

Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Телеканал 360°вчера в 19:48

СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

URA.Ruвчера в 18:30

Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке

РЕН ТВвчера в 17:15
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Финансы

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Политика

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
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Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
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Технологии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
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Вашингтон не представил Москве ни одного доказательства якобы имевшего место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а свои собственные нарушения США обсуждать отказались.
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Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
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Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
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