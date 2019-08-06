За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.

с чего всё началось

Стоимость одной записи возросла до 70 рублей, полный реестр можно купить за 7–11 миллионов рублей. Как пишет издание, приобрести можно не только личные данные пользователя, но и информацию по его остатку на счету и даже дату последней операции.

На чёрном рынке продают данные клиентов банков из топ-20

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