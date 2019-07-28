Финансы
На что повлияет снижение ключевой ставки ЦентробанкомРБК Новосибирск 17:10
Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА: — Если поднятие ключевой ставки сказывается моментально на всех, то результат снижения будет виден не так быстро, а может и вообще не проявиться. Как правило, это происходит тогда, когда движение ключевой ставки — всего лишь следование экономической ситуации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Происшествия
Алексея Навального госпитализировали из спецприёмника
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Случилось то, что при Порошенко было невозможным
Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.
Обновлено в 14:21
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Футбол
«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за Боуэна
Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 18:16
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Кино
«Король лев» вновь лидирует в российском прокате на выходных
Анимационный фильм "Король лев" снова возглавил российский кинопрокат. Картина собрала 513,5 миллиона рублей за прошедшие выходные.
Обновлено в 18:50
Общество
Режим повышенной готовности ввели в Шелеховском районе
Обновлено в 08:19
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США.
Обновлено в 18:16
Общество
Наркотики в виде головы Трампа нашли на Ибице
Таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:32
Политика
Журналист в Китае назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Политика
Трамп хочет объявить антифашистов в США террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность признания движения американских антифашистов террористической организацией.
Обновлено в 05:50
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Происшествия
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы
Обновлено в 14:57
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Общество
В Амурской области из-за паводка эвакуированы около тысячи человек
В Амурской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек. Об этом сообщили в региональном управлении ЧС.
Обновлено вчера в 02:24
Экономика
ОБЗОР: Секретарь СБ РФ Патрушев в Карелии ознакомится с ходом проектов по развитию региона
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник начнет рабочий визит в Карелию, где с местными властями обсудит вопросы социально-экономического развития региона, и, в частности, ознакомится с ходом строительства Белопорожской ГЭС.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество
Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Энергетика
Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы
Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 07:51