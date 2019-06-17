Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствахГазета.Ru 09:33
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости". Следователи возбудили дело по части 1 статьи 133 УК РФ - понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества.
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В отношении замначальника полиции Чебаркуля возбуждено уголовное дело за домогательства
Урал-пресс-информ02:49
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