Происшествия

На челябинского полицейского завели дело о домогательствахГазета.Ru 09:33

На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости". Следователи возбудили дело по части 1 статьи 133 УК РФ - понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества.
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В Челябинской области СК возбудил дело о домогательствах полицейского к своим подчиненным

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
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Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
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Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

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В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

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В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
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Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
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В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин с юмором отреагировал на назначение экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича своим замом.
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Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
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Guardian: Мэй может встретиться с Путиным

По данным газеты, Мэй может встретиться с президентом России 28–29 июня на саммите G20 в Осаке.
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