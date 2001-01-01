Экономика
На часть продуктового сырья могут вырасти ввозные пошлиныКоммерсантъ 17:50
Производители соков уже предупреждают, что мера грозит повышением цен на их продукцию до 13%, снижением спроса и может подорвать стабильную работу всей отрасли. Предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз в апреле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Ford Mustang
Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
Обновлено в 12:10
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено в 18:05
Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Хоккей
Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
Обновлено в 16:48
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли поселения в провинциях Латакия и Хама
«За минувшие сутки обстрелам боевиков подверглись населенные пункты Телль-эль-Мантар провинции Хама», — также отметил Купчишин.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Россия пересмотрит порядок транзита украинских товаров в другие страны
Российское правительство разрабатывает поправки в законодательство о транзите запрещённых к ввозу в РФ товаров с Украины в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 18:21
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Наука
Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь
Обновлено 26 апреля в 02:55
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет По данным авторов исследования, прошедший 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России было продано 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016 года.
Обновлено в 18:28
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32