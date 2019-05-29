Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабльRT на русском 07:31
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
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Происшествия
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