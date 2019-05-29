Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабльRT на русском 07:31

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
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На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

RT на русском07:31

Появилось видео пожара на заводе Порошенко

Газета.Ru08:37

Спасатели ликвидировали пожар на судостроительном заводе в Киеве

ТАСС07:34

На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся разведывательный корабль

РБК08:08

Опубликовано видео пожара на бывшем заводе Порошенко

РИА Новости08:21

Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

ФАН05:16

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

REGNUM04:43
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Происшествия

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Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
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Запуск совместного проекта России и США - межпланетной автоматической станции "Венера-Д" - намечен на 2029 год.
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