Происшествия
На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабльLife.ru 08:58
На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов. Площадь возгорания составила около 100 кв.м, сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
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Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину
Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва в Лионе на прошлой неделе, признал себя в среду виновным, передает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
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Онлайн-кинотеатры не захотели отчитываться о просмотрах и зрителях
Еще в прошлом году власти планировали обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах и количестве зрителей.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
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В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
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Зеленский сменил главу госохраны Украины
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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
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Происшествия
Подросток вышел из комы из-за дезодоранта
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Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
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Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
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Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
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Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
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Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.
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Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик
Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
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Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
В ЕС призвали Сирию и гарантов Астаны защитить население в Идлибе
Евросоюз призывает власти Сирии, а также Россию, Иран и Турцию защитить мирных граждан в Идлибе.
Обновлено в 15:07
Общество
В Перми прошла самая короткая акция протеста
Обновлено в 11:50
Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Канчельскис посоветовал Мхитаряну купить памперсы
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна ехать на финал Лиги Европы в Баку из-за конфликта Армении и Азербайджана.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Космос
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря
В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15