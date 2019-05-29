Происшествия

На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабльLife.ru 08:58

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов. Площадь возгорания составила около 100 кв.м, сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
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На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль ВМС Украины

Газета.Ru09:18

На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся разведывательный корабль

РБК08:08

Спасатели ликвидировали пожар на судостроительном заводе в Киеве

ТАСС07:34

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

RT на русском07:31

Вероятный поджог на украинском траулере-шпионе отложил срок его сдачи ВМСУ

ФАН09:38

Опубликовано видео пожара на бывшем заводе Порошенко

РИА Новости08:21

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

REGNUM04:43
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Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы

Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
Обновлено в 09:02
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Космос

Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне дольше года

Ученый сообщил об опасности пребывания человека на Луне в течение периода свыше года.
Обновлено в 13:32
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

Качественные официальные изображения Meizu 16Xs демонстрируют смартфон в четырех цветах

Завтра состоится пресс-конференция Meizu, на которой могут анонсировать смартфон Meizu 16Xs, в связи с чем инсайдеры активно публикуют новые изображения и информацию о характеристиках устройства.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Футбол

В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:36
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Авто

Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн

По представленным шпионским снимкам не составит труда рассмотреть множество похожих черт, напоминающих актуальную модификацию кроссовера Honda CR-V, который пользуется высоким спросом на мировом рынке.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Игры

В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania

Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Кино

Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено в 12:30
Экономика

Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей

Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика

Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Обновлено в 11:12
Экономика

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

На Прохора Шаляпина совершено нападение

Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.
Обновлено в 11:00
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру

Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Чемпион Европы по тяжелой атлетике пытался украсть продукты в ТЦ

Обновлено в 12:22
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест

Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
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