На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр СевероморскаТАСС вчера в 15:59

Глава администрации закрытого города Североморска - закрытого города Мурманской области - Владимир Евменьков, находившийся на борту самолета SS-100, горевшего в Шереметьево, не пострадал.

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

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