На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр СевероморскаТАСС вчера в 15:59

Глава администрации закрытого города Североморска - закрытого города Мурманской области - Владимир Евменьков, находившийся на борту самолета SS-100, горевшего в Шереметьеве, не пострадал.

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Происшествия В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.

Шоу-бизнес Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“» Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.

Политика Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии "Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.

Общество В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.

Происшествия На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».

Происшествия Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.

Космос NASA опубликовало план высадки на Луну в 2024 году Пока американские чиновники пытаются внести в бюджет статью о полете человека на Луну, инженеры американского аэрокосмического агентства готовят технический план.

Здоровье Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.

Экономика Utair почти перестала обслуживать долги перед банками Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.

Армия и оружие Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).

Общество Акция «Бессмертный полк» прошла в Токио третий год подряд Акция "Бессмертный полк" прошла в понедельник в Токио с участием порядка 200 россиян, проживающих в Японии, а также сотрудников посольства РФ, на территории которого проводилось мероприятие.