Трагедия в Шереметьеве

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр СевероморскаТАСС вчера в 15:59

Глава администрации закрытого города Североморска - закрытого города Мурманской области - Владимир Евменьков, находившийся на борту самолета SS-100, горевшего в Шереметьеве, не пострадал.
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На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

ТАССвчера в 15:59

В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска

Российская газетавчера в 15:48

Глава Североморска Евменьков был на борту самолёта «Москва-Мурманск»

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На борту сгоревшего самолёта Москва-Мурманск находился глава Североморска

Би-портвчера в 14:40

Среди пострадавших в катастрофе в Шереметьеве оказался мэр Североморска

Говорит Москвавчера в 15:54

На борту аварийного лайнера находился мэр Североморска Владимир Евменьков

ТВ-21вчера в 15:19
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На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

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В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
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Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

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"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
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В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

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ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
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На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
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Происшествия

Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей

Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.
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«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 15:36
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В Новосибирске на пляже убили мужчину

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NASA опубликовало план высадки на Луну в 2024 году

Пока американские чиновники пытаются внести в бюджет статью о полете человека на Луну, инженеры американского аэрокосмического агентства готовят технический план.
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Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

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Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
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Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
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Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

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