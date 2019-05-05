Трагедия в Шереметьеве
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр СевероморскаТАСС вчера в 15:59
Глава администрации закрытого города Североморска - закрытого города Мурманской области - Владимир Евменьков, находившийся на борту самолета SS-100, горевшего в Шереметьеве, не пострадал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Североморска Евменьков был на борту самолёта «Москва-Мурманск»
Аргументы и Факты - Мурмансквчера в 15:35
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Появилось видео, снятое на борту горящего Sukhoi Superjet
Telegram-канал Mash опубликовал видео из салона горящего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Россельхозбанк снова не выплачивает компенсации по вкладам
Сегодня, 6 мая 2019 года, стало известно, что АО «Россельхозбанк» отказывает вкладчикам АО «Тройка-Д Банк» (лицензия отозвана 17 апреля 2019 года) в выдаче страховых компенсаций по вкладам и предлагает им обратиться после 18 мая.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке
На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 00:31
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Игры
Геймеры смогут бесплатно получить игру GRID: Autosport
Геймеры получили новую возможность бесплатного получения лицензионной ПК-версии игры на постоянной основе.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Семь продуктов, которые помогут волгоградцам нарастить мышцы
Творог, как и молоко, имеет высокий коэффициент усвояемости и содержит много кальция, что помогает развитию мышц.
Обновлено вчера в 14:35
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Конституционный суд (КС) отказал в признании неконституционным положения закона о банкротстве, объявляющего страховые платежи приравненными к заработной плате в очередности удовлетворения требований.
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Наука
Названо новое место зарождения человеческой цивилизации
Обновлено в 00:41
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»
Обновлено в 00:42
Авто
Названы ошибки при езде на авто с вариатором, ведущие к поломке КПП
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили
Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Министры России и США обсудят положение дел в Венесуэле
Ранее на пресс-конференции глава российского МИД рассказал, что Москва будет настаивать на том, что Мадуро является единственным законным руководителем страны.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
СК: при пожаре в Шереметьеве погибли 13 человек
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено вчера в 05:58