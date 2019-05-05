Трагедия в Шереметьеве

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр СевероморскаТАСС вчера в 15:59

Глава администрации закрытого города Североморска - закрытого города Мурманской области - Владимир Евменьков, находившийся на борту самолета SS-100, горевшего в Шереметьеве, не пострадал.
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На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

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Город в Мурманской области России, центр одноимённого городского округа-ЗАТО. Расположен на Кольском полуострове, в 25 км к северо-востоку от Мурманска.
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