Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человекТАСС 01:46
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек. Ранее сообщалось, что на борту катера было 43 человека.
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