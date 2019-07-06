Происшествия
Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять разRT на русском 04:48
Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. «На указанном судне находились не менее 55 отдыхающих, хотя его вместимость составляла 12 человек», — приводит ТАСС сообщение.
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В Москве задержан продававший дипломы ректор
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Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
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Авто
В России появился новый минивэн Toyota Hiace
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Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Помощник полпреда президента арестован за госизмену
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Политика
Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО
«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
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Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
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Политика
Часть оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не смогли собрать подписи
Кто из оппозиционеров может не собрать подписи Суббота, 6 июля, — последний день сдачи документов и подписей для регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму.
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Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Куадрадо может продолжить карьеру в Китае
Сразу несколько итальянских источников сообщают, что полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Китае.
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Музыка
Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова
Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
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На пляжах Израиля обнаружили опасных медуз
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Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
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Названы самые популярные в России сайты для продажи автомобилей
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Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
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Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
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