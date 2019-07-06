Происшествия

Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять разRT на русском 04:48

Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. «На указанном судне находились не менее 55 отдыхающих, хотя его вместимость составляла 12 человек», — приводит ТАСС сообщение.
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На борту перевернувшегося в Чёрном море судна находились 55 человек

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