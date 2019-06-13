Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
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Профсоюз моряков сообщил об эвакуации 12 россиян с атакованного танкера

Интерфакс08:35

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне

РИА Новости07:53

На атакованном в Оманском заливе танкере находились 11 россиян

Газета.Ru07:58

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера было 11 россиян

RT на русском07:47

На борту горящего в Оманском заливе танкера было 11 россиян

РБК07:38

Владелец танкера опроверг потопление судна в Оманском заливе

Коммерсантъ06:00

Посольство РФ в Иране подтвердило спасение 11 россиян с загоревшегося танкера

ТАСС09:06
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Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей

Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Музыка

Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 15:21
Общество

В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост

Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Шоу-бизнес

Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети

В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Врачи рассказали об опасных последствиях употребления кофе

Было выявлено, что кофе вызывает зависимость наряду с никотином. Также напиток способен истощать организм, благодаря выработке эндорфина.
Обновлено в 09:10
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Власти Карелии могут понизить охранный статус урочища Сандармох

Сегодня "Коммерсант" сообщил, что власти Карелии отправили в Министерство культуры РФ заявление о необходимости изменения статуса урочища Сандармох с "памятника истории" на "достопримечательное место".
Обновлено в 04:47
Общество

В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге

Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Транспорт

Строительство двух новых развязок в Геленджике начнется в этом году

По словам Оветченко, на работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства.
Обновлено в 09:01
Происшествия

53 ребенка умерли, поев плоды личи

Обновлено в 04:07
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