Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).
Читать в источнике
Оценить367
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей
Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост
Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено 11 июня в 10:15
Шоу-бизнес
Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети
В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева
Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Общество
Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Врачи рассказали об опасных последствиях употребления кофе
Было выявлено, что кофе вызывает зависимость наряду с никотином. Также напиток способен истощать организм, благодаря выработке эндорфина.
Обновлено в 09:10
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Власти Карелии могут понизить охранный статус урочища Сандармох
Сегодня "Коммерсант" сообщил, что власти Карелии отправили в Министерство культуры РФ заявление о необходимости изменения статуса урочища Сандармох с "памятника истории" на "достопримечательное место".
Обновлено в 04:47
Общество
В Самарской области ожидаются ночные заморозки
Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:42
Транспорт
Строительство двух новых развязок в Геленджике начнется в этом году
По словам Оветченко, на работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства.
Обновлено в 09:01
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07