Атакованный в Оманском заливе танкер затонулLenta.ru 04:58

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Mayadeen. По данным Reuters, танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты (лигроина).

Шоу-бизнес Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.

Политика Путин уволил двух генералов из дела Голунова Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец» Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Происшествия Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.

Футбол Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Экономика ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Футбол Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Общество В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.

Шоу-бизнес Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.

Шоу-бизнес Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.

Общество Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.

Здоровье Врачи рассказали об опасных последствиях употребления кофе Было выявлено, что кофе вызывает зависимость наряду с никотином. Также напиток способен истощать организм, благодаря выработке эндорфина.

Экономика В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Общество Власти Карелии могут понизить охранный статус урочища Сандармох Сегодня "Коммерсант" сообщил, что власти Карелии отправили в Министерство культуры РФ заявление о необходимости изменения статуса урочища Сандармох с "памятника истории" на "достопримечательное место".

Общество В Самарской области ожидаются ночные заморозки Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.

Здоровье Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.