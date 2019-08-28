Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
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На МКС провели первые испытания экзоскелета робота «Федора»

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На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Российская газета16:55

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