Политика
Российская газетаНа борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
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Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Шоу-бизнес
Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».
Телепрограмма 10:43
Общество
Разработаны правила этики для учителей
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников разослано в регионы.
Дилетант 05:19
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Политика
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
РИА Новости 16:19
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
Количество погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске тело третьего погибшего.
News.ru 05:55
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске
В результате столкновения пассажирского автобуса «ЛИАЗ» и автомобиля ВАЗ-2114 днем в среду, 28 августа, в Ижевске (Удмуртская Республика) пострадали пять человек.
Dorinfo.ru 10:55
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия 20:16
Здоровье
На занятиях «Здоровой Москвы» побывали более 40 тысяч детей
Более 40 тысяч детей посетили спортивные мероприятия на открытом воздухе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 14:32
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Общество
Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 634 см
Московский Комсомолец вчера в 20:00
Армия и оружие
Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
Уругвай и Россия подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком, сообщил РИА Новости министр внутренних дел латиноамериканской страны Эдуардо Бономи.
РИА Новости 16:12
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru 10:55
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Российская газета 10:21
Экономика
Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
RT на русском 07:47
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru 09:32
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Наука
Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
ТАСС 13:52