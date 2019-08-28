Политика
Российская газетаНа борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Политика
В Киеве митингуют против Арсена Авакова
REGNUM 15:16
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда 12:47
Шоу-бизнес
Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.
Известия 10:35
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Общество
Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма
Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку
ВК Пресс вчера в 06:40
Политика
Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР
МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».
ФАН 18:15
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Общество
Билли Айлиш вышла к зрителям в Петербурге в кокошнике
Фонтанка.Ру 17:57
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Происшествия
Шестиэтажное здание рухнуло в Китае
В китайском городе Шэньчжэнь покосилось шестиэтажное здание. Верхняя часть оказалась прижата к соседнему дому, а нижние этажи обрушились.
Телеканал 360° 18:18
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Космос
Что почитать: контакт с пришельцами Эриксона, марсиане в Первую мировую и ретро-путеводитель космического туриста
Первая мировая война была трагедией, но закончилась она иначе.
Мир фантастики 04:24
Происшествия
Британка убила своего отца пультом от телевизора
VSE42 Новости 04:46
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня увеличились на 0,61-0,62%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали рост.
ТАСС 12:15
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе
Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 18:15