Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR

RT на русском17:11

Робот Федор не узнал президента Турции

Газета.Ru17:43

На МКС начались испытания экзоскелета для робота Федора

ТК Звезда17:24

Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС

РБК20:20

На МКС провели первые испытания экзоскелета робота «Федора»

РЕН ТВ16:57

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Российская газета16:55

На борту МКС провели первые испытания экзоскелета робота «Федора»

ТАСС16:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Экономика

Долг россиян по налогам увеличился

Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Общество

Онищенко назвал органическую еду продуктом для людей из списка Forbes

В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал органическую еду продукцией для бизнесменов из списка Forbes.
Говорит Москва 10:05
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Кино

Трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип появился в сети

Профиль 12:52
Финансы

Минфин США отказался от долларовых интервенций

Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Экономика

Росстат измерил «невидимую» экономику России

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБК 17:26
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Происшествия

Зарубившего всю семью подростка посмертно проверят психиатры

РЕН ТВ 11:18
Общество

Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев

Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Политика

Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Политика

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Авто

Bentley Bentayga защитили от выстрелов и гранат

AutoNews 12:14
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Политика

Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе

Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Lenta.ru 11:43
Армия и оружие

Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК

Российская газета 12:07
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Количество погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске тело третьего погибшего.
News.ru 05:55
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Хоккей

«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье

"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости 15:43
Армия и оружие

Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Экономика

Цех по производству стеклопластиковых труб открылся в Дзержинске

В Городе N 10:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назначила свою преемницу на эстраде

Певица Алла Пугачева навлекла на себя гнев общества тем, что назначила свою преемницу.
GreatLove 11:04
Политика

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Происшествия

Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Известия вчера в 19:53
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42
Наука

Исследование: что будет с Землей, если случится ядерная война между Россией и США

В рамках исследования экологи и климатологи использовали современную климатическую модель и данные НАСА для создания последствий ядерной войны между Россией и США.
Хайтек 10:46
Общество

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное