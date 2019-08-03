Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрывВести.Ru 09:35
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв. Погибли несколько сирийских военнослужащих. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, причиной ЧП стала техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения.
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Происшествия
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