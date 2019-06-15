Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видеоВести.Ru 08:14

В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцке произошла авиакатастрофа с летальным исходом, попавшая на видео. Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

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