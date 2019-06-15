Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видеоВести.Ru 08:14

В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцке произошла авиакатастрофа с летальным исходом, попавшая на видео. Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

РБК09:48

В Польше самолет Як-52 упал в реку во время авиашоу

ТАСС08:10

Крушение легкомоторного самолета в Польше попало на видео

РИА Новости09:59

Падение самолета во время авиашоу попало на видео

Lenta.ru08:55

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Известия08:40

В Польше легкомоторный самолёт упал в реку во время авиашоу

RT на русском09:00

В Польше на авиашоу упал легкомоторный самолёт

Говорит Москва08:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон
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Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

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В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
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Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина

Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
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Наука

В Китае разработали безмедикаментозный тераностический агент для лечения рака

Китайские ученые разработали уникальный безмедикаментозный тераностический агент, который может стать альтернативой традиционной химиотерапии в лечении рака.
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Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
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Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

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Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи

Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

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Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

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На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Прическа Дмитрия Маликова насмешила пользователей Сети

Обновлено в 11:11
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили на улице в США

Обновлено в 02:52
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Политика

Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах

Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
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Обновлено в 12:36
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Обновлено в 10:07
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

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Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»

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Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Здоровье

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
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Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Общество

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
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