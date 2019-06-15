Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видеоВести.Ru 08:14
В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцке произошла авиакатастрофа с летальным исходом, попавшая на видео. Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Обновлено вчера в 10:33
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина
Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
Обновлено в 01:12
Наука
В Китае разработали безмедикаментозный тераностический агент для лечения рака
Китайские ученые разработали уникальный безмедикаментозный тераностический агент, который может стать альтернативой традиционной химиотерапии в лечении рака.
Обновлено 13 июня в 14:13
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи
Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
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Шоу-бизнес
Прическа Дмитрия Маликова насмешила пользователей Сети
Обновлено в 11:11
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили на улице в США
Обновлено в 02:52
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Происшествия
Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе
Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Политика
Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах
Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Здоровье
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Общество
Американка показала кота с огромными лишними пальцами
Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25