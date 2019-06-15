На авиашоу в Польше Як-52 упал в рекуРБК 09:48

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей. Отмечается, что в ходе выполнения одной из фигур самолет столкнулся с поверхностью воды.

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

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