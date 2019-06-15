Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в рекуРБК 09:48

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей. Отмечается, что в ходе выполнения одной из фигур самолет столкнулся с поверхностью воды.
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Падение самолета во время авиашоу попало на видео

Lenta.ru08:55

В Польше легкомоторный самолёт упал в реку во время авиашоу

RT на русском09:00

Крушение легкомоторного самолета в Польше попало на видео

РИА Новости09:59

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

РБК09:48

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Известия08:40

В Польше самолет Як-52 упал в реку во время авиашоу

ТАСС08:10

В Польше на авиашоу упал легкомоторный самолёт

Говорит Москва08:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Футбол

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери

Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Хоккей

НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»

Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве

Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Политика

Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
Политика

Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Похороны погибшего в драке в Чемодановке пройдут в воскресенье

Обновлено в 10:47
Происшествия

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.
Обновлено 13 июня в 10:02
Политика

Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ

Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Политика

Медведчук рассказал на ТВ об отношении Путина к Зеленскому

На недавнем интервью президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной», а также рассказал о недостатке политического опыта у Зеленского, но предположил, что опыт придет со временем.
Обновлено в 04:37
Кино

Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2

За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Спорт

Россиянка Авдеева завоевала золото ЧМ в стрельбе из блочного лука

Обновлено в 09:58
Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Москва обескуражила Вашингтон своими ракетами

Обновлено вчера в 15:49
Политика

МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России

Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Общество

Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
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