Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в рекуРБК 09:48
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей. Отмечается, что в ходе выполнения одной из фигур самолет столкнулся с поверхностью воды.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Футбол
Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери
Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Хоккей
НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»
Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Политика
Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
Политика
Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.
Обновлено 13 июня в 10:02
Политика
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Политика
Медведчук рассказал на ТВ об отношении Путина к Зеленскому
На недавнем интервью президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной», а также рассказал о недостатке политического опыта у Зеленского, но предположил, что опыт придет со временем.
Обновлено в 04:37
Кино
Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2
За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Москва обескуражила Вашингтон своими ракетами
Обновлено вчера в 15:49
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49