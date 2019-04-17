Армия и оружие
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут Ил-112ВКапитал страны 07:58
Сообщается, что на мероприятии впервые будет представлен военный транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для перевозки военных грузов и личного состава, а также десантирования легкой военной техники и вооружения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Спорт
Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб
Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге
За лидера партии "Слуга народа" готовы проголосовать 48,4% украинцев Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым
Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» получил название «Восход»
Объявлено полное прокатное название девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 11:32
Здоровье
Клещи с начала сезона покусали 58 петербуржцев
По состоянию на 15 апреля в медучреждения по поводу укусов клещей обратилось 58 человек, в том числе 17 детей.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний
В России прошла регистрацию Минздрава первая в стране вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний – гемофильной инфекции, дифтерии, гепатита В, коклюша и столбняка.
Обновлено в 10:43
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Был определен лучший автомобиль 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Музыка
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Политика
Во втором туре Порошенко потратил на агитацию вдвое больше Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию по втором туре 100 млн гривен ($3,7 млн).
Обновлено в 13:55
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя
Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Авто
Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco
Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Политика
Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Сын Людмилы Александр хотел защитить маму, но метод выбрал весьма странный: он накинулся с кулаками на Антона Гусева во время съемок программы.
Обновлено в 11:00