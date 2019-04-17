Армия и оружие
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут Ил-112ВКапитал страны 07:58
Сообщается, что на мероприятии впервые будет представлен военный транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для перевозки военных грузов и личного состава, а также десантирования легкой военной техники и вооружения.
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