Общество

На аукционе в Токио тунца продали за рекордные три миллиона долларов
Газета Кемерова
18:51

За рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов) был продан тунец весом 278 килограммов на торгах в Токио. Об этом в Twitter сообщила японская сеть ресторанов суси «Суси Дзаммай», которая приобрела рыбу.
Газета Кемерова18:51

Подробнее о событии

В Токио тунца-гиганта продали за три миллиона долларов

Газета.Ruвчера в 23:51

На аукционе в Токио голубого тунца весом 278 кг продали за $3,1 млн

ТАССвчера в 20:13

Покупатель заплатил $3,1 млн за гигантского тунца на аукционе в Токио

Телеканал 360°вчера в 21:54

Голубого тунца продали на аукционе в Токио за рекордные $3,1 млн

Известиявчера в 21:27

Голубой тунец весом 278 кг ушел с аукциона в Японии за $3,1 млн

Комсомольская правдавчера в 21:06

В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона

Life.ruвчера в 20:31

На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено в 20:59
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Авто

В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году

К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Пожар в ХМАО на Приобском нефтяном месторождении локализован

Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано. Эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.
Обновлено в 19:50
Путешествия

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Обновлено в 20:12
Хоккей

Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею

Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.
Обновлено в 18:30
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено в 20:33
Политика

Умер бывший глава Пентагона Браун

Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92 году жизни.
Обновлено в 21:36
Политика

Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400

Обновлено в 16:44
Армия и оружие

Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии

Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес

Аршавин в очередной раз развелся с женой

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Технологии

В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых построят военный городок

«В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота», — указано в сообщении.
Обновлено в 20:12
Кино

Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме

Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, сыграла в художественной кинокартине The Petrichor.
Обновлено в 18:10
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Обновлено в 16:23
Происшествия

В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот

Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено в 14:59
Хоккей

Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019

Обновлено в 19:51
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Обновлено в 12:44
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Политика

Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже

Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено в 16:17
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров

В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Политика

Мадуро принесет присягу, но не парламенту Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, новый президентский срок которого должен начаться 10 января, не будет приносить присягу оппозиционному парламенту, а присягнет верховному суду.
Обновлено в 20:55
Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

В Мариуполе накануне вечером прогремел взрыв в многоэтажном доме. Это случилось в квартире на третьем этаже, на проспекте Строителей.
Обновлено в 17:42
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:42
Главное