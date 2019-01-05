Общество
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
РИА Новостивчера в 22:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Армия и оружие
Новый пистолет на замену ПМ прошел испытания
Обновлено в 01:12
Хоккей
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ
Обновлено вчера в 18:55
Политика
NASA решило отложить визит Рогозина в США
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Кино
Скончался народный артист России Иван Бортник
Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Россиянин задержан по запросу США на острове в Тихом океане
На острове Сайпан в Тихом океане арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко по запросу ФБР, сообщает газета Guampost.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Футбол
Марадона был госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено вчера в 17:53
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено 02 января в 18:18
Политика
СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски
Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Политика
В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви
Обновлено в 02:24
Политика
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 15:50
Хоккей
Сборная России уступила США в полуфинале молодежного чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинальном матче чемпионата мира.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие
В Китае показали «мать всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO продемонстрировала фото сверхмощной авиационной бомбы, которую назвали национальной версией «матери всех бомб», пишет Global Times.
Обновлено вчера в 10:08
Хоккей
Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»
"Даллас Старз" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1. В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Радулов.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины
Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»
Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Хоккей
Сборная России сыграет со Швейцарией в матче за третье место на МЧМ
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Пять человек пострадали в субботу в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей
«Так бывает»: тренер о поражении сборной России в полуфинале МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что не имеет претензий к хоккеистам после поражения в полуфинале МЧМ.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером
Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:50
Общество
На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
В Huawei наказали сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
В свою очередь сотрудники в свое оправдание сказали, что не смогли отправить поздравления в Twitter со стационарных компьютеров, поэтому они решили использовать iPhone, которые помогли обойти блокировки из-за проблем VPN.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18