Общество

На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
РИА Новости
вчера в 22:06

Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
РИА Новостивчера в 22:06

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В Токио тунца-гиганта продали за три миллиона долларов

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На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов

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Телеканал 360°вчера в 21:54

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В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона

Life.ruвчера в 20:31

На аукционе в Токио голубого тунца весом 278 кг продали за $3,1 млн

ТАССвчера в 20:13
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Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.
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