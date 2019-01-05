Общество
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
РИА Новостивчера в 22:06
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Хоккей
Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею
Обновлено в 19:56
Политика
Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400
Обновлено в 16:44
Космос
Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
Обновлено в 18:21
Политика
Американские сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой
В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Спорт
Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
Обновлено в 14:16
Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено в 20:12
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Авто
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер
Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 16:52
Хоккей
В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США
После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже
Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено в 16:17
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в хищениях
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который ранее был экстрадирован из Франции, не признал вину в хищениях.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Названа причина смерти Криса Кельми
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика
«Роскосмос» ответил на решение NASA отложить визит Рогозина в США
Ранее пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила, что американское ведомство уведомило «Роскосмос» о решении отложить визит Рогозина, запланированный на февраль 2019 г. Новая дата визита не определена, подчеркнула она.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Мариуполе в квартире взорвалась граната, погибли два человека
В реезультате инцидента погибли два человека. Полиция считает, что в жилом помещении взорвалась ручная граната.
Обновлено в 19:32
Общество
В США и Европе туристов одолевают постельные клопы
Путешественники в странах Европы и США всё чаще жалуются на постельных клопов, которым нипочем средства защиты.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
США планируют оставить войска на юге Сирии на неопределенный срок
Власти США намерены оставить часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.
Обновлено в 13:43
Кино
Назван лучший фильм года по версии кинокритиков США
Национальное общество кинокритиков США огласило список лучших фильмов и актерских работ 2018 года.
Обновлено в 20:22
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
Обновлено в 05:28
Политика
Иран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США
Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми раскритиковал Евросоюз (ЕС) за задержку при создании механизма для обхода антииранских санкций США.
Обновлено в 18:00
Политика
В России отчеканят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»
В России выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который будет 17 декабря 2019 года.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии
Обновлено в 19:55
Политика
Авторы парфюма «от Путина» не получали одобрения Кремля
Духи с изображением российского президента Владимира Путина появились в продаже в Москве.
Обновлено в 17:27